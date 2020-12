Birgit Sauer: Vom Reiz des Scheiterns und Eroberns

Zu experimentieren und neue Lösungen zu finden, bereitet Birgit Sauer unbändige Freude. „Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Materialien und der körperliche Einsatz haben mich schon immer fasziniert“, sagt sie. Sichtbar wird dies nicht nur im vielfältigen Spektrum ihrer Arbeiten, sondern auch in der Wahl ihres Wohnsitzes. „Gerade jetzt ist die Zeit, gemeinsam mit meinen Kindern unser Hiersein neu zu entdecken“, sinniert die Künstlerin – und blickt aus dem Fenster ihres Ateliers auf den alten Flugplatz in Trausdorf. Wohnen, Arbeiten, Lagern, Renovieren – all das findet hier gleichzeitig in mehreren Gebäuden statt. All das bereitet Birgit Sauer gleichermaßen Freude: „Ich bin unglaublich dankbar, dass ich so leben kann.“