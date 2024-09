Gebäude sind ihre Leinwand: "Das ist ja für die Ewigkeit“

Große, unbemalte Flächen bedeuten für Agostina Suazo jene Freiheit, die sie braucht, um ihre Kreativität voll ausleben zu können. So etwa beim picture on Festival in Bildein, wo die Künstlerin mit chilenischen Wurzeln gemeinsam mit anderen in nur drei Tagen ein Gemälde auf eine riesige Wand zaubert.