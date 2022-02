Aufbruchstimmung in den burgenländischen Weinkellern

Im Betrieb von Robert und Marietta Keringer macht sich Euphorie breit. „Es herrscht Aufbruchstimmung. Die Nachfrage wird jeden Tag besser“, erklärt der Winzer aus Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See).

Zu Beginn der Pandemie seien alle in eine „Schockstarre“ verfallen, so Keringer. Aber nach und nach sei das Interesse an den Rebensäften gestiegen. Der Konsum habe sich stark ins private Umfeld verlagert. „Die Bestellungen im Online-Shop haben sich verdreifacht“, schildert der Winzer. Durch die gute Buchungslage im Tourismus gebe es nun wieder auch vermehrte Order aus der Gastronomie, erzählt Keringer, der seinen Fokus auf Rotweine gerichtet hat. Diese seien unter anderem in Skigebieten in Westösterreich begehrt.