Auf dem Rad durch 29 Länder: Nun droht Weltreise zu scheitern

Wie sich die Lage weiterentwickelt, steht derzeit in den Sternen. Schmidt bekräftigt, dass er an seinem Plan, entlang der Pazifikküste weiter zu fahren, festhalten will. Seine Aufenthaltsgenehmigung für Kolumbien hat er auf sechs Monate verlängern lassen. Trotzdem wird die Zeit langsam knapp. Sollte dem Strebersdorfer die Einreise nach Ecuador verwehrt bleiben, müsste er mit seinem Fahrrad die Amazonasgebiete durchqueren – was ganz neue Probleme mit sich bringen würde: „Es schien viele Routen-Varianten zu geben, doch wie ich die Sache auch drehte und wendete, nichts ergab auch nur annähernd Sinn“, schildert Schmidt sein Dilemma.

Die Wartezeit hat der Athlet unter anderem dazu genützt, dem KURIER von seiner Reise durch Zentral- und Südamerika zu berichten: Nach einer Auszeit in der Karibik setzte Schmidt im Sommer 2021 seine Fahrt von der Atlantikküste in das Landesinnere von Honduras fort.