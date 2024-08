Auch viele Badetage machen Freibäder nicht profitabel

So etwas freut zwar den Säckelwart jeder Gemeinde, aber auch der schönste Sommer wird nichts daran ändern, dass Freibäder zu den Zuschussbetrieben von Kommunen gehören. In der 4.200-Einwohner-Gemeinde Jennersdorf , die von der Bürgerliste JES regiert wird, lag der Abgang fürs Freibad im Vorjahr bei rund 252.000 Euro.

Die Saison in einem der laut Jennersdorfer Selbstbeschreibung größten Freibäder in Mitteleuropa dauert noch bis Mitte September und die Chancen stehen gut, dass am Ende die Besucherzahl aus dem Vorjahr (rund 33.000) übertroffen wird.

Laut Burgenland Tourismus gibt es im Burgenland in 28 der 171 Gemeinden ein Frei- oder Seebad. Die Bezirke Eisenstadt-Umgebung (mit den beiden Freistädten Eisenstadt und Rust) und Oberwart kommen auf je sechs Bäder, knapp gefolgt von Mattersburg mit fünf.

Im Bezirk Oberpullendorf kann man zwischen vier Freibädern wählen, drei gibt es in Jennersdorf und nur je zwei in Güssing - und im flächenmäßig bei weitem größten Bezirk Neusiedl am See.