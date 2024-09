Auch für neuen Manager der Hochwasserhilfe hat der Tag nur 24 Stunden

Um die Abwicklung der Finanzhilfen für die Hochwasserschäden "zu beschleunigen", hat Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) vor rund eineinhalb Wochen Markus Pammer mit der vorübergehenden Leitung der zuständigen Abteilung im Landhaus betraut. Die bisherige Abteilungschefin wurde versetzt, der KURIER hat berichtet.

Was ist seither passiert? Auch Pammer kann keine Wunder wirken, aber der hemdsärmelige Südburgenländer tut, was er kann. Bei zwei Sprechtagen in Oberwart hat er sich selbst den angemeldeten und unangemeldeten Flutopfern und deren Fragen gestellt.