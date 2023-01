Asyl-Situation im Burgenland: SPÖ sieht Bundesregierung gescheitert

SPÖ-Sicherheitssprecher Reinhold Einwallner und der burgenländische Landesgeschäftsführer Roland Fürst haben am Montag bei einem Besuch am Grenzübergang Nickelsdorf einmal mehr auf die Asyl-Situation im Land aufmerksam gemacht. Österreich sei mit rund 108.000 Asylanträgen im Jahr 2022 Spitzenreiter in Europa und dies gehe 2023 „nahtlos weiter“.

Die Asyl- und Migrationspolitik der türkis-grünen Bundesregierung sei gescheitert, kritisierte die SPÖ.