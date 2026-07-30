Asbest-Messreihe abgeschlossen: Höchstwert bei 13.000 Fasern

Die zweite Messreihe zur Asbestbelastung in der Luft im Burgenland ist abgeschlossen. Die Ergebnisse werden nun schrittweise auf der Homepage des Landes veröffentlicht, teilte das Landesmedienservice mit.

Der bisher höchste Wert wurde im Mai in Großpetersdorf (Bezirk Oberwart) gemessen. Dort wurden rund 13.000 Fasern pro Kubikmeter Luft festgestellt. Nach gesetzten Maßnahmen wurden anschließend keine erhöhten Werte mehr registriert.