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Gesundheit

Asbest-Messreihe abgeschlossen: Höchstwert bei 13.000 Fasern

Asbest im Burgenland: Zweite Messreihe abgeschlossen. Höchstwert bei 13.000 Fasern, Steinbrüche weiterhin gesperrt.
30.07.2026, 11:55

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Behandschuhte Hand untersucht mit einem Metallwerkzeug den rissigen Asphalt am Straßenrand.

Die zweite Messreihe zur Asbestbelastung in der Luft im Burgenland ist abgeschlossen. Die Ergebnisse werden nun schrittweise auf der Homepage des Landes veröffentlicht, teilte das Landesmedienservice mit.

Der bisher höchste Wert wurde im Mai in Großpetersdorf (Bezirk Oberwart) gemessen. Dort wurden rund 13.000 Fasern pro Kubikmeter Luft festgestellt. Nach gesetzten Maßnahmen wurden anschließend keine erhöhten Werte mehr registriert.

Als Maßnahme wird die betroffene Straße bei trockenen Verhältnissen bewässert und soll asphaltiert werden. Unabhängig von der aktuellen Messreihe werden die Luftmessungen im Rahmen des bestehenden burgenländischen Luftgütemessnetzes fortgesetzt.

Dieses wird vom Landesmedienservice als wichtigstes Instrument zur laufenden Überwachung und Analyse der Luftqualität bezeichnet.

Asbest im Burgenland

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Weiter offen ist die Zukunft der vier burgenländischen Steinbrüche, die seit Jahresbeginn wegen Asbestbelastung gesperrt sind. Im laufenden Verwaltungsverfahren soll nach Bewertung der vorliegenden Gutachten und Eingaben der betroffenen Parteien über die weiteren Schritte entschieden werden.

Oberwart Eisenstadt Burgenland
kurier.at, Agenturen, PEKO  | 

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