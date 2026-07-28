„Bis zu 50 Prozent Belastung“: Asbest an Ausflugszielen entdeckt

Die Umweltorganisation Greenpeace hat nach eigenen Angaben an sieben Ausflugszielen im Burgenland eine hohe Asbestbelastung festgestellt. Betroffen sind unter anderem die Burg Lockenhaus (Bild), die Friedensburg Schlaining, die Aussichtswarte Geschriebenstein sowie mehrere Wanderwege und Freizeitanlagen. Laut den Ergebnissen von Laboranalysen wurden teils Asbestgehalte von bis zu 50 Prozent gemessen.

Greenpeace fordert rasche Sanierungen der betroffenen Flächen sowie Sofortmaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung. Dazu zählen etwa Sperren der Bereiche oder das Befeuchten bei Trockenheit. Ein Freizeitunternehmen im Südburgenland sowie die Burg Lockenhaus haben laut der Organisation bereits Maßnahmen zugesagt. Greenpeace: Land lässt Betroffene allein Kritik übt Greenpeace am Land Burgenland und der zuständigen Taskforce. Behörden würden laut Organisation vorhandene Möglichkeiten zur weiteren Suche nach belasteten Flächen nicht ausreichend nutzen. Gleichzeitig würden Gemeinden, Betriebe und Betroffene mit den Kosten für notwendige Sanierungen allein gelassen.

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