Asbest im Burgenland: Kampf um die Wahrheit
Die unterschiedlichen Meldungen der vergangenen Wochen zur Asbestbelastung im Burgenland sorgen für zunehmende Verunsicherung. Für die Bevölkerung wird es immer schwieriger einzuschätzen, welche Einschätzung zutrifft. Damit droht eine sachliche Frage zu einer Glaubensfrage zu werden – mit Folgen, die über die politische Debatte hinausgehen. Denn es geht letztlich um die Gesundheit der Menschen.
Der Eindruck eines Wettstreits zwischen dem Land und der Umweltschutzorganisation Greenpeace verstärkt diese Unsicherheit. Beide Seiten berufen sich auf Messdaten, interpretieren diese jedoch unterschiedlich.
Eine mögliche Konsequenz daraus wäre eine breiter abgestützte Diskussion. Ein runder Tisch mit allen Beteiligten könnte dazu beitragen, die unterschiedlichen Bewertungen zusammenzuführen und mehr Klarheit zu schaffen.
Chronologie einer Debatte, Asbest-Nachrichten im März
- 5. März: Greenpeace kritisiert die Messmethoden der Taskforce des Landes. Es würden wichtige Daten fehlen, zudem sei der Richtwert von 1.000 Asbestfasern pro Kubikmeter zu hoch angesetzt. Experten verweisen darauf, dass bereits unter den Messbedingungen relevante Werte festgestellt worden seien.
- 11. März: Das Land startet Nasskehrarbeiten auf rund 1.800 Kilometern Landesstraßen, um möglichen asbesthaltigen Streusplitt zu entfernen. Die Maßnahme soll die Staubbelastung reduzieren.
- 13. März: Greenpeace präsentiert eigene Staubproben aus dem Südburgenland und spricht von einer „zweifelsfrei nachgewiesenen“ Belastung. Gefordert werden ein Sanierungskonzept und ein Gesundheitsmonitoring.
- 24. März: Die Debatte weitet sich auf Niederösterreich aus. Greenpeace meldet Asbestfunde in mehreren Orten, das Material dürfte aus einem burgenländischen Steinbruch stammen. Behörden reagieren mit Entsorgungsmaßnahmen.
- 25. März: Die Taskforce des Landes veröffentlicht Ergebnisse der ersten Luftmessungen. Demnach wurde der Richtwert von 1.000 Fasern pro Kubikmeter an keinem Messpunkt überschritten. Weitere Messungen werden angekündigt.
- 26. März: Greenpeace bewertet genau diese Daten als „besorgniserregend“. Besonders in Minihof-Liebau und Hannersdorf seien relevante Belastungen festgestellt worden. Die Einschätzung des Landes wird als Verharmlosung kritisiert.
Die Chronologie zeigt: Es sind nicht die Daten selbst, die den Konflikt auslösen, sondern deren Interpretation. Während das Land betont, dass festgelegte Richtwerte nicht überschritten wurden, sieht Greenpeace bereits bei niedrigeren Werten Handlungsbedarf.
Hinzu kommt, dass es keinen gesetzlich festgelegten Grenzwert für Asbestfasern in der Außenluft gibt. Der von der Taskforce gewählte Richtwert ist daher eine fachliche Orientierung – und gleichzeitig ein politischer Maßstab. Genau hier entsteht das Spannungsfeld: Was für die eine Seite im Rahmen liegt, gilt für die andere bereits als problematisch.
Offene Fragen bleiben
Mit jeder neuen Meldung wächst die Unsicherheit. Die Frage, wie hoch die tatsächliche Belastung ist und welche Maßnahmen notwendig sind, bleibt für viele offen. Die Debatte zeigt auch, wie schnell wissenschaftliche Bewertungen in der öffentlichen Wahrnehmung politisch aufgeladen werden können. Ohne gemeinsame Grundlage droht die Diskussion weiter zu polarisieren.
Asbest im Burgenland
Aktuelle KURIER-Artikel zum Thema
Gerade deshalb könnte es entscheidend sein, die unterschiedlichen Positionen zusammenzuführen – bevor aus einer komplexen Umweltfrage, die doch mit Fakten lösbar sein muss, endgültig eine Glaubensfrage wird - mit Greenpeace auf der einen und dem Land auf der anderen Seite. Wenn es um die Gesundheit der Bevölkerung geht, darf genau das nicht passieren. So bitter manche Konsequenzen auch sein mögen.
Kommentare