Arzt wegen Vorwurf des sexuellen Missbrauchs vor Gericht

Ein Arzt, der im Südburgenland eine Praxis hat, musste am Dienstag auf der Anklagebank des Landesgerichts Eisenstadt Platz nehmen. Die Vorwürfe, die der Staatsanwalt vorbringt, wiegen schwer. Sexueller Missbrauch wehrloser Personen – so lautet die Anklage. Der Mediziner soll drei Patientinnen nach einer Sedierung im Zuge einer Magen- bzw. Darmspiegelung in der Aufwachphase sexuell missbraucht haben.

Der Beschuldigte soll die Frauen im Brust und Genitalbereich berührt haben. Drei Frauen sind betroffen. Nach einer Anzeige hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den Arzt eingeleitet. Der Arzt bestreitet die Vorwürfe. „Das ist nicht passiert“.

Es könne aufgrund von Medikamenten, die zur Sedierung verwendet werden, vorkommen, dass als Nebenwirkungen Träume und „sexuelle Halluzinationen“ vorkämen. Betroffen davon seien vor allem Frauen. Das sei auch in der Fachliteratur nachzulesen, so der Angeklagte.

"Nie alleine mit sedierten Patientinnen"

Er bleibe zudem auch nie mit den sedierten Patientinnen und Patienten alleine, rechtfertigt sich der Arzt. Während sich die Patientinnen und Patienten im Aufwachzimmer befänden, sei er mit der Desinfektion des Bettes im Behandlungsraum nebenan beschäftigt. Zudem bereite er Medikamente für die nächste Untersuchung vor, schildert der Beschuldigte den üblichen Ablauf.

Eine der Frauen, die Anzeige gegen seinen Mandanten erstattet hatten, sei im Zuge ihrer Einvernahme auch untersucht worden, erklärt der Verteidiger. Spuren seines Mandanten sind dabei nicht gefunden worden, das habe ein Gutachten ergeben.