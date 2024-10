Arbeitslosigkeit im Burgenland steigt um 7,6 Prozent, Jugend besonders betroffen

Der burgenländische Arbeitsmarkt steht im September 2024 weiter unter Druck. Die Zahl der Arbeitslosen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 7,6 Prozent auf 7.167 Personen an. "Die wirtschaftliche Stagnation wirkt sich weiterhin negativ auf den burgenländischen Arbeitsmarkt aus", erklärt Karin Steiner, stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS Burgenland.

Während der landesweite Anstieg der Arbeitslosigkeit besorgniserregend ist, zeigen sich starke regionale Unterschiede. In den Arbeitsmarktregionen Stegersbach/Jennersdorf stieg die Arbeitslosigkeit um dramatische 21,7 Prozent. Im Gegensatz dazu ist die Lage in Mattersburg vergleichsweise stabil, mit einem Anstieg von nur 1,1 Prozent.

"Mit der Ausbildungsgarantie bis 25 Jahre lassen wir in Österreich junge Menschen nicht im Stich", betont Steiner. Das AMS Burgenland bietet zusätzliche Berufsorientierungskurse an, um Jugendlichen, die im Sommer keinen Job finden konnten, den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern.

Die Branchen, die am stärksten von der Arbeitslosigkeit betroffen sind, umfassen den Handel, die Warenherstellung und den Bau. "Der Handel verzeichnet die größte Zahl an Arbeitslosen, gefolgt von der Warenproduktion", so Steiner.

Schwierige Situation für Lehrstellensuchende

Auch Lehrstellensuchende stehen vor großen Herausforderungen: Die Zahl der offenen Lehrstellen sank um 16,1 Prozent, während die Zahl der Lehrstellensuchenden um 13,9 Prozent stieg. Zum Stichtag waren 125 offene Lehrstellen beim AMS Burgenland gemeldet, dem standen jedoch 164 sofort verfügbare Lehrstellensuchende gegenüber.