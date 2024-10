Notarzthubschrauber soll Anfang 2025 im Nordburgenland abheben

Der Bau des neuen Notarzthubschrauber-Standorts in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) ist im Plan, die Eröffnung soll noch dieses Jahr stattfinden, gab Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Donnerstag bekannt.

Der Stützpunkt wird künftig den Christophorus 18 beherbergen. Das dafür vorgesehene Personal - es ist derzeit noch bei der ÖAMTC Flugrettung in Wiener Neustadt stationiert - wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres einziehen, hieß es in der Aussendung.

Die Baustelle In Frauenkirchen aus der Vogelperspektive

Am neuen Hubschrauberstützpunkt "Nord" in Frauenkirchen werden künftig neun Piloten, vier Flugretter und 17 Notärzte in Bereitschaft sein.

Gemeinsam mit dem Notarztheli, der von Oberwart aus das Südburgenland abdeckt, und dem zusätzlichen Standort in Wiener Neustadt, von dem aus auch in Zukunft Einsätze ins Mittelburgenland geflogen werden, sind nach Inbetriebnahme des Stützpunktes in Frauenkirchen alle Landesteile über die Flugrettung versorgt.