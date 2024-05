Genehmigung für Hubschrauberstandort im Nordburgenland erteilt

Die Genehmigungen für den Standort des neuen Notarzthubschraubers Chistophorus 18 in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) sind seit dieser Woche rechtskräftig erteilt. "Die Bauarbeiten können starten", erklärte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Freitag in einer Aussendung. Bis zur Fertigstellung hebt der C18 seit April von Wiener Neustadt aus ab und absolvierte bereits mehr als 200 Einsätze, so Marco Trefanitz, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung.