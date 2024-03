Notarzthubschrauber: Burgenland prüft Frauenkirchen als neuen Standort

Der von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) angekündigte zweite Notarzthubschrauber-Stützpunkt im Burgenland könnte in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) entstehen.

Der Gemeinderat habe bereits einstimmig beschlossen, ein entsprechendes Grundstück zur Verfügung zu stellen, teilte Doskozil am Donnerstag mit.

Der Standort werde derzeit geprüft. Frauenkirchens Bürgermeister Hannes Schmid (SPÖ) ist zuversichtlich, dass er hält.

Geplanter Standort in Zurndorf nicht möglich

Ursprünglich war der Stützpunkt in Zurndorf (ebenfalls Bezirk Neusiedl am See) geplant. Das scheiterte aber an einer Naturverträglichkeitsprüfung (NVP).