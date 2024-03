Gastro-Zampano heuert beim Land an

In der Landesholding tut sich immer was. Kein Wunder bei rund 80 Unternehmen in zehn Sparten, von Immobilien über Verkehr und Energie bis zur Pflege.

Jetzt ist wieder etwas passiert.

Die Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH, Teil der Tourismussparte in der Landesholding, hat einen neuen Geschäftsführer. Den 51-jährigen Südburgenländer Klaus Glavanics, derzeit noch Geschäftsführer und Gesellschafter mehrerer Gastronomiebetriebe (Hotel Telegraph in Oberwart, Kurkonditorei Bad Tatzmannsdorf).