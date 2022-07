Andreas Gabalier in Mörbisch: Bierzeltstimmung auf der Seebühne

Für Stimmung sorgte Gabalier mit "Volks Rock'n'Roller", "I sing a Liad für di" und "Hulapalu". Vom neuen Album gab es "Bügel dein Dirndl gscheit auf", "Südtirol" und "The Ram Sam Song", eine Schlagerversion des Kinderliedes "A Ram Sam Sam", zu hören. Still wurde es kurz vor Ende bei "Amoi seg ma uns wieder", das mit Lichtermeer und Cello-Begleitung zu berühren wusste. Gleich danach ging es mit "Jede Zeit und jeder Held hat seine Wunden" aber wieder in typischer Gabalier-Manier ins Finale.

Für Fans lieferte der Musiker auf der Seebühne eine gelungene Show. Er selbst zeigte sich voll in seinem Element. Endlich wieder auf der Bühne, will er so schnell auch nicht mehr runter: "Auf ein Wiedersehen."