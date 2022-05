Andreas Gabalier wirkt im "Wirbelwind des Lebens" wie frisch verliebt

Gabalier fügt hinzu: "Und nach bestmöglichem Wissen und Gewissen in den Tag, in die Woche hineinstarten. Es kommt ja sehr, sehr oft ganz anders als man denkt oder als man plant“, so der in Graz aufgewachsene Hitgarant und Millionenseller, der sich auch Gedanken zum Ukraine-Krieg und zur Haltung Österreichs dazu macht. „Es beschäftigt mich sehr. Man muss nur aufpassen, dass einen das nicht ganz zermürbt und hoffen, dass wir auch weiter neutral bleiben und weiter auf den Frieden setzen in unserem kleinen Land", meint er.