Andrea Potetz-Jud ist neue Präsidentin des Landesverwaltungsgerichts

Die lange Suche hat ein Ende: Andrea Potetz-Jud (51) wird neue Präsidentin des Landesverwaltungsgerichts (LVwG). Die Juristin, die aus dem Bezirk Jennersdorf kommt und derzeit Bezirkshauptfrau-Vize in Güssing ist, übernimmt ihr Amt am 2. März. Das gab LH Hans Peter Doskozil am Mittwochvormittag bekannt. Der Posten ist unbefristet und mit mindestens 7.100 Euro brutto dotiert.

Neun Kandidaten (zwei zogen zurück) hatten sich Ende des Vorjahres beworben, darunter vier Richter des Verwaltungsgerichts (Vizepräsident Thomas Giefing, Erhard Aminger, Johann Muskovich und Gerald Leitner). Am Ende wurden von einer dreiköpfigen Kommission zwei Kandidaten ex aequo bestgereiht.