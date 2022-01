Ein neues Kapitel der Volksgruppenpolitik, das will Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) mit einem Volksgruppenhaus in Oberwart aufschlagen. Gemeinsam mit den Volksgruppenvereinen und der Gemeinde unterschrieb Doskozil am Freitag eine Absichtserklärung für die Umsetzung des Projekts.

Der Standort scheint fix – das städtische Internat soll künftig Heimat für den Burgenländisch-Ungarischen Kulturverein (BUKV), den Kroatischen Kulturverein im Burgenland, das Roma Service, das hkdc – Kroatisches Kultur- und Dokumentationszentrum, sowie die VHS der Roma und die VHS der Ungarn werden. Das Land will die Liegenschaft kaufen. Einen Teil davon sollen die Step-Gästehäuser betreiben und Zimmer sowie Wohnungen vermieten.

Sanierung

Für die Sanierung hat das Land rund 17 Millionen Euro veranschlagt. Davon sollen fünf Millionen Euro in das Volksgruppenhaus fließen. Das Land wird das Projekt über die Landesimmobilien Burgenland vorfinanzieren und zwei Millionen Euro – Mittel aus der Jubiläumsgabe des Bundes zum 100-jährigen Bestehen des Landes – dafür aufwenden.