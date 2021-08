Alpakas: Von den Anden in den Seewinkel

In ihrer ursprünglichen Heimat leben sie in Höhen bis zu 5.000 Metern. Wie sich herausgestellt hat, fühlen sich Alpakas aber nicht nur in den südamerikanischen Anden, sondern auch im flachen Seewinkel sehr wohl.

Den Beweis findet man bei Manuel Pinetz. Der Jungwinzer aus Frauenkirchen hat sein Weingut um einen Alpakahof erweitert. An der Adresse Im Seewinkel 2, direkt neben der St. Martins Therme, tummeln sich 17 Exemplare der domestizierten Kamelart auf einer Fläche von fünf Hektar.