Alles für die Fisch´ ... in der Leitha

„Mit der Verleihung des Awards wollen wir stellvertretend einige Fischer vor den Vorhang holen und Danke sagen“, sagte Helmut Belanyecz, Präsident des Kuratoriums für Fischerei und Gewässerschutz (ÖKF).

Im Burgenland werden auch heuer werden wieder 10.000 Nasensetzlinge im Bruckneudorfer Revier in die Freiheit entlassen. Das Ziel, an dem seit 2017 gearbeitet wird, ist der Aufbau einer intakten Alterspyramide. Der gestärkte Bestand soll sich damit wieder selbst reproduzieren können. „Wir arbeiten schon seit Jahren an der Rückkehr und dem Erhalt selten gewordener Arten wie Nase, Barbe (Fisch des Jahres 2022, Anm.) oder Nerfling. Jährlich investieren wir mehrere tausend Euro für den Fischbesatz. Gefangene Nasen dürfen nicht entnommen werden, sie sind streng geschont und wieder in den Fluss zurückzusetzen“, erklärt Obmann Erich Bezlanovits, der sich auch des Danks des Landes sicher sein konnte. Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) lobte das Engagement der burgenländischen Petrijünger.