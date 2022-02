Vierköpfige Diebesbande beging 16 Einbrüche in drei Bundesländern

Eine vierköpfige Diebesbande hat in unterschiedlichen Zusammensetzungen insgesamt 16 Einbrüche in Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland begangen. Spezialisiert waren die rumänischen Staatsbürger im Alter von 25 bis 42 Jahren auf Fahrräder sowie Reifenkomplettsätze für Autos. Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden von 180.000 Euro. Das Quartett wurde festgenommen und sitzt in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Untersuchungshaft.