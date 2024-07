Afrikanische Schweinepest pirscht sich von allen Seiten an

Nach dem ersten bestätigten Fall der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bei einem Wildschwein im deutschen Bundesland Hessen werden derzeit weitere Kadaver gesucht. Auch im Norden Deutschlands, in Ungarn , Tschechien , der Slowakei , Kroatien und Italien werden kontinuierlich ASP-Fälle gemeldet.

Seit 2017 tritt ASP in der EU bei Wildschweinen und gelegentlich auch bei Hausschweinen auf.

"Wir appellieren an Touristen, Jäger, Gastarbeiter, LKW-Fahrer und andere Reisende, die sich in betroffenen Gebieten aufgehalten haben, keine Schweinefleischprodukte, Kleidungsstücke oder Gegenstände mit kontaminierter Erde aus Waldgebieten nach Hause mitzunehmen", so Franz Vuk, Abteilungsleiter Tierhaltung der LK Burgenland. Im Burgenland liegt der Selbstversorgungsgrad von Schweinefleisch bei 45 Prozent, österreichweit bei rund 104 Prozent.

"Im Schnitt isst jeder 34,5 kg Schweinefleisch pro Jahr. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte Produkte mit dem AMA Gütesiegel wählen, das die österreichische Herkunft garantiert. Damit unterstützen wir unsere rund 348 Schweinebetriebe im Burgenland. Die Vielfalt an heimischen Erzeugnissen macht die Mitnahme von Schweinefleischprodukten aus Risikogebieten überflüssig", betont Berlakovich abschließend.

Die Landwirtschaftskammer Österreich bietet umfassende Informationen zur Afrikanischen Schweinepest auf ihrer Website an.