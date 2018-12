Ärzte setzen im Südburgenland auf Netzwerk

Im Bezirk Jennersdorf wird gerade ein neues Konzept entwickelt, um die ärztliche Versorgung im Bezirk besser bewerkstelligen zu können. „Wir arbeiten an einem Primärversorgungs-Netzwerk“, sagt Mediziner Ernst Eicher, der seine Praxis in Minihof-Liebau hat. Mit zwei Medizin-Kollegen will er das Netzwerk im nächsten Jahr starten. „Die Praxen bleiben so, wie sie sind – es geht darum, Menschen, die erstmalig mit dem Gesundheitssystem in Kontakt kommen, optimal zu versorgen“, sagt Eicher. Zentren, zum Beispiel in den Bezirkshauptstädten, „würden die ländliche Struktur noch weiter ausdünnen“, meint Eicher. Das Konzept werde mit der Medizinischen Universität Graz ausgearbeitet und soll dann dem Land und der Gebietskrankenkasse vorgelegt werden.

In der Burgenländischen Ärztekammer sieht man das Projekt positiv. „Alles, was der Versorgung dient, ist gut“, sagt Ärztekammerpräsident Michael Lang. Neben den Netzwerk, gibt es auch Ärztezentren, die gerade gebaut werden. In Oberpullendorf, Mattersburg und auch in Weppersdorf gibt es Wohnbau-Projekte von Investoren bzw. der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft, in denen Ordinationen angesiedelt werden.