Ab Montag amtiert der neue Krages-Chef Hubert Eisl

Die Chancen stehen gut, dass dieser Krages-Geschäftsführer seinen Fünfjahresvertrag tatsächlich erfüllt: Denn Hubert Eisl, den LH Hans Peter Doskozil und Landesholding-Chef Hans Peter Rucker am Freitag in Eisenstadt vorgestellt haben, kommt zwar aus Salzburg, wohnt aber mit seiner Familie im Bezirk Baden in NÖ.

Warum das erwähnenswert ist? Eisls Vorgänger Harald Keckeis hatte schon nach rund eineinhalb Jahren die Segel gestrichen. Nicht aus fachlichen Gründen, der ausgewiesene Spitalsexperte war allseits anerkannt und geschätzt. Sondern, weil der Vorarlberger Keckeis seiner Familie „das Pendeln zwischen den Wohnsitzen im Burgenland und in Vorarlberg“ nicht länger zumuten wollte. Heute arbeitet Keckeis als Finanzchef einer Klinik in der dem Ländle viel näheren Schweiz.

Nach Keckeis‘ Abgang von der Spitze der landeseigenen Krankenanstaltengesellschaft (Krages) im April wurde die Position neu ausgeschrieben. 10 Männer gaben eine Bewerbung ab, sieben wurden zum Hearing eingeladen. Am Ende sei Eisl als „bester Kandidat“ festgestanden, so Doskozil. Er sei „froh und dankbar, dass ich ihn präsentieren kann“. Denn es sei gar nicht so einfach, für diese Position eine Führungskraft zu finden.