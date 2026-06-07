Reifenplatzer: Campingwagen kippt auf der A2 einfach um

Ein Reifenplatzer bei einem Campingwagen führte am Sonntag auf der A2 Südautobahn zu einem Verkehrsunfall zwischen der Abfahrt Markt Allhau und der Raststation Loipersdorf . Verletzt wurde dabei niemand.

Die Feuerwehr Markt Allhau rückte mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen zur Unfallstelle aus. Durch den Reifenplatzer verlor der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug, wodurch der Campingwagen auf die Seite kippte.

Der umgestürzte Campingwagen wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr wieder aufgerichtet und anschließend gesichert abgestellt.