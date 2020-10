75-jährige Lenkerin krachte gegen geparktes Auto

Eine 75-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag in Stegersbach im Bezirk Güssing in einen zur Hälfte am Gehsteig abgestellten Wagen gekracht. Dabei überschlug sich ihr Auto und stieß gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug, das bereits angehalten hatte.

Das Auto der 75-Jährigen kam am Dach liegend zum Stillstand. Die Rettung brachte die verletzte Lenkerin ins Krankenhaus Oberwart. Der 66-jährige Fahrer des entgegenkommenden Wagens blieb bei dem Unfall unverletzt. Um die Bergung der drei beschädigten Fahrzeuge kümmerte sich die mit zwei Feuerwehrautos und elf Einsatzkräften ausgerückte Feuerwehr Stegersbach.