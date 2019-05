71 Tote: Berufungsverfahren am 6. Juni in Szeged

Der Tod der 71 in einem Kühl-Lkw erstickten Flüchtlinge ging um die Welt. Ab dem 6. Juni wird in zweiter Instanz am Tafelgericht in der südungarischen Stadt Szeged verhandelt. Verteidiger und Staatsanwaltschaft sind nach dem Ersturteil am Gericht in Kecskemet in Berufung gegangen - der KURIER hat berichtet.