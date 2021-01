40 Flüchtlinge in Lkw in Burgenland aufgegriffen

Am Samstagabend haben Bundesheersoldaten in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) 40 Flüchtlinge in einem Lkw aufgegriffen. Der Fahrer des Lasters und sein Beifahrer flüchteten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Fahndung nach den mutmaßlichen Schleppern laufe auf Hochtouren, hieß es.

Die Soldaten hielten den Lkw mit rumänischem Kennzeichen um 18.35 Uhr auf dem gesperrten Grenzübergang in Kittsee zur Kontrolle an. Der Beifahrer flüchtete, gleich darauf auch der Lenker. Die von den Soldaten verständigte Polizei traf wenig später ein, woraufhin die hintere Tür des Lkw entriegelt wurde. Insgesamt 40 Migranten aus Syrien und Palästina, darunter drei Frauen, wurden im Frachtraum vorgefunden und anschließend nach Eisenstadt gebracht.