3. bis 5. November: „Bibi“ heuer mit neuem Wirtschaftsschwerpunkt

Die Messe ist am Donnerstag und Freitag von 9 bis 15 Uhr geöffnet, für Schülergruppen (bis 16 Jahre) und deren Begleitpersonen ist der Eintritt frei. Am Samstag, dem 5. November, findet die „Bibi“ von 9 bis 18 Uhr statt, die Tageskarte kostet 7 Euro. Mit einem Kombiticket kann man an diesem Wochenende auch die Oberwarter Genussmesse besuchen.