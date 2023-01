2022 bescherte Notarzthubschrauber C16 einen Einsatzrekord

In erster Linie gehe es darum, Notärzte und Flugretter sowie modernste medizinische Technik rasch an den Notfallort zu bringen und die Patienten nach einer umfassenden Versorgung in das für sie am besten geeignete Krankenhaus zu fliegen.

Seit 1. Mai 2005 ist der C16 in Oberwart. Das Einsatzgebiet erstreckt sich über die vier südlichen Bezirke des Burgenlandes, die Oststeiermark und den südöstlichen Teil Niederösterreichs.