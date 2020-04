20.000 OP-Masken aus China im Burgenland eingetroffen

In Eisenstadt sind am Dienstag 20.000 Stück OP-Masken für das Burgenland eingetroffen. Die Lieferung stammt aus der chinesischen Region Hunan, einer Partnerregion des Burgenlandes. Sie werden an Einrichtungen und Organisationen im Gesundheits- und Pflegebereich weitergegeben. Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf und Landesamtsdirektor Ronald Reiter bedankten sich bei den Verantwortliche der Partnerregion Hunan für das großzügige Geschenk. Dieses sei ein wohltuendes „Beispiel für internationale Solidarität".

Die Beziehungen zwischen dem Burgenland und der Region Hunan bestehen schon seit einigen Jahren. Ein Partnerschaftsübereinkommen wurde im Jahr 2000 in Peking unterzeichnet. Seitdem werden die Kontakte besonders auf den Gebieten Wirtschaft, Kultur, Bildung und Gesundheitswesen gestärkt.