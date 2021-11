2-G-Plus in burgenländischen Spitälern, Ärger im Bildungsbereich

Appell für den dritten Stich

Unterdessen appelliert die Landesregierung an alle Personen über 65, die bis Juni ihre zweite Impfdosis erhalten haben, sich nun auch den dritten Stich der Covid-19 Schutzimpfung zu holen.

In den sechs burgenländischen Impfzentren (in Gols, Müllendorf, Mattersburg, Oberpullendorf, Oberwart und Heiligenkreuz) ist das auch ohne Voranmeldung möglich. Über die Internetseite impfen.lsz-b.at kann man sich weiterhin zur Impfung mit einem fixen Termin anmelden.

Impfzentren: Zutrittsbereiche für Ältere

Angesichts sinkender Temperaturen und angesagten Niederschlägen werden am kommenden Samstag in den Impfzentren eigene Zutrittsbereiche und verkürzte Wartezeiten für alle Personen geben, die über 65 Jahre alt sind. So sollen älteren Menschen Stehzeiten in der Kälte erspart bleiben. Diese speziellen Zutrittsbereiche werden am kommenden Samstag von 8 bis 12 Uhr in Betrieb sein.

Beim Impftempo ist das Burgenland weiterhin österreichischer Spitzenreiter. Am Sonntag wurde die 75 Prozent-Marke geknackt: Drei Viertel der burgenländischen Bevölkerung haben bis dato zumindest eine Impfdosis erhalten. Am Mittwoch der Vorwoche wurden die sechs burgenländischen Impfzentren wieder in Betrieb genommen. Seither sind dort 11.309 Impfdosen, davon 1.511 Erststiche, verabreicht worden.