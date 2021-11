KH Kittsee im Burgenland stellt auf Covid-Intensivstation um

Im Burgenland gab es am Dienstag sechs Corona-Intensivpatienten. Die KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten-GmbH) versuche weiterhin, die Intensivstation im Krankenhaus Oberwart Corona-frei zu halten, damit diese für andere Operationen zur Verfügung steht. Im Normalbetten-Bereich gebe es Coronafälle in allen Häusern, was die Intensivstationen betrifft, seien derzeit jedoch nur Oberpullendorf und Güssing belegt.

"Vorausschauend agieren"

In Kittsee kann die Intensivstation aus baulichen Gründen nur als Non-Covid- oder Covid-Station geführt werden. Ein gemischter Betrieb ist dort nicht möglich. Am Dienstag wurde sie, um „möglichst vorausschauend“ zu agieren, auf Covid umgestellt, so Szemeliker.