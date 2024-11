197.000 Euro Sozialleistungen erschlichen oder alles nur ein Missverständnis?

"Es geht um sehr viel für Sie", mahnt Richterin Michaela Stückler den 62-jährigen Angeklagten, der Verhandlung aufmerksam zu folgen. Das ist in diesem Fall besonders wichtig, denn in Saal 7 des Landesgerichts Eisenstadt sitzt am Dienstag ein syrischer Kurde auf der Anklagebank.

Seine Verteidigerin Muna Duzdar ist deshalb froh, dass ein Dolmetscher für Kurdisch-Deutsch dabei ist.