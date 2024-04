17-Jähriger im Burgenland zuhause tot gefunden: Obduktion angeordnet

Im Bezirk Neusiedl am See ist am Mittwoch ein Jugendlicher zuhause tot von seiner Mutter aufgefunden worden.

Zur Klärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Eisenstadt eine Obduktion angeordnet, bestätigte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag einen Bericht der "Kronen Zeitung". Wann das Ergebnis vorliegt, stand noch nicht fest.