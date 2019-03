16. Suche nach dem Massengrab aus der NS-Zeit hat begonnen

Am Vormittag war unter Federführung der archäologischen Abteilung des Bundesdenkmalamtes in einem bewaldeten, früher als Remise bekannten Areal südlich von Rechnitz mit Grabungen begonnen worden. Über den aktuellen Stand der Suche wollen das Bundesdenkmalamt und der Verein RE.F.U.G.I.U.S., der sich seit den frühen 1990er-Jahren um die Bewahrung des Kreuzstadls in Rechnitz als Gedenkstätte bemüht, heute bei einer Pressekonferenz um 15 Uhr beim Kreuzstadl informieren.