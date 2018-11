Kreuzstadl: Neue Grabungen im Dezember

Ende März 1945 wurden in der Nähe des Schlosses Rechnitz, Bezirk Oberwart, rund 180 ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter von den Nationalsozialisten ermordet. Am Rande eines Festes, das Schlossherrin Margit von Batthyány abgehalten hatte, soll sich die Festgemeinschaft aufgemacht haben, um die Zwangsarbeiter zu töten. Die Leichen wurden von anderen Zwangsarbeitern begraben, die danach ebenfalls ermordet wurden. Der Tatort wird beim Kreuzstadl in Rechnitz vermutet; das Massengrab wurde bis heute nicht gefunden. Suchaktionen gab es über die Jahre mehrere, zuletzt wurde 2017 vom Bundesdenkmalamt großflächig gegraben, jedoch ohne Erfolg.