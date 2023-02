13 Bagger gestohlen: Abtransport im Kastenwagen

Im Dezember wurden drei von ihnen, 25, 36 und 40 Jahre alt, am Grenzübergang in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) festgenommen. In ihrem Fahrzeug wurden ein zerlegter Minibagger und Werkzeug sichergestellt, die von einer Baustelle im niederösterreichischen Loosdorf (Bezirk Melk) stammten.

Bei dem 36-Jährigen, der sich wie die beiden anderen Festgenommenen in U-Haft befindet, dürfte es sich um den Haupttäter handeln, meinte Fahrner. Er ist kein unbeschriebenes Blatt: Bereits 2019 war der Serbe wegen Baustellendiebstählen in Österreich in Haft, danach ging er nach Deutschland, wo er ebenfalls festgenommen wurde und bis Jänner 2022 inhaftiert war.