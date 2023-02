Wohin in den Semesterferien im Burgenland?

Während die Semesterferien in Wien und Niederösterreich wieder enden, beginnen sie heute, Freitag, im Burgenland und sowie in den Bundesländern Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Für etwa 33.400 burgenländische Schülerinnen und Schüler ist heute, Freitag, der letzte Schultag, danach geht es endlich in die Semesterferien.