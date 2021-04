100 Jahre Burgenland: Drei Landeshauptmänner im Gespräch

Auch müsse man transparent vermitteln, „was ist machbar: Sonst wird Politik zum Selbstzweck. Wenn es nur mehr darum geht, das eigene Amt zu bewahren, dann ist man in der Politik falsch“, so der Landeshauptmann.

In die Landtagswahl 2020 sei man nicht mit Versprechen gegangen, sondern mit umgesetzten Projekten wie etwa dem Mindestlohn. Dies habe Glaubwürdigkeit und Vertrauen geschaffen: „Dieser Weg wurde bestätigt.“

Doskozil zur Flüchtlingskrise 2015

Doskozil, vielen bekannt durch seine Auftritte in der Flüchtlingskrise 2015 am Grenzübergang Nickelsdorf, erklärte, ihm sei die globale Dimension damals mitten im Einsatz gar nicht bewusst gewesen: „Der einzige Ansatzpunkt war, dass das halbwegs in geordneten Bahnen funktioniert.“ Am Beispiel der Flüchtlingskrise zeige sich für ihn aber, dass das große Problem der Politik sei, unangenehme Themen auszublenden.

Was die weitere Zukunft des Landes betrifft, meinte der Landeshauptmann: „Mein oberstes Ziel ist, dass die Menschen im Burgenland sagen 'Hier fühl' ich mich wohl, hier will ich leben'“, darauf aufbauend sollten die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Doskozil kündigte in diesem Zusammenhang auch an, dass der Bezirk Neusiedl am See in dieser Legislaturperiode ein Kulturzentrum bekommen soll.

Warum die Sozialdemokratie erfolgreich war

Im Rückblick berichtete Hans Sipötz: „Die Sozialdemokratie war erfolgreich, weil das Umfeld dafür geeignet war. Das Burgenland war damals in einer schwachen Position - das Land der Pendler, der Wanderarbeiter und der Kleinbauern im Südburgenland. Daher ist die Entwicklung positiv für die sozialdemokratische Partei weitergegangen.“