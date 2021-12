100 Feuerwehrmitglieder bei Großbrand in Trausdorf im Einsatz

In Trausdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist in der Nacht auf Donnerstag ein Wohnhaus in Vollbrand gestanden. Die Bewohnerin wurde um 2.20 Uhr vom Piepsen eines Rauchmelders geweckt. Dadurch konnte sie das Haus rechtzeitig verlassen und die Einsatzkräfte alarmieren.

Sieben Feuerwehren rückten mit 100 Mitgliedern aus. Die Löscharbeiten dauerten fast sieben Stunden, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando in einer Aussendung. Verletzt wurde niemand.