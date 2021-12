Brandalarm im S7-Tunnel bei Rudersdorf

Am Dienstagvormittag kam es im derzeit in Bau befindlichen S7-Tunnel bei Rudersdorf zu einem Feuerwehreinsatz. "Ein Schlauch zwischen einer Acetylen und einer Sauerstoffflasche geriet in Brand", erklärt Asfinag Sprecher Walter Močnik im KURIER-Gespräch. Die Bauarbeiter haben das Feuer selbst zu löschen versucht, doch der Schlauch brannte weiter, also wurde die Feuerwehr alarmiert und die Bauarbeiter aus dem Tunnel evakuiert.

Die Feuerwehren Rudersdorf-Ort und -Berg, sowie die Wehren aus Deutsch-Kaltenbrunn, Rohrbrunn, Jennersdorf, Fürstenfeld und Bierbaum wurden zu dem Brand alarmiert und konnten ihn schnell unter Kontrolle bringen. "Die Feuerwehrleute konnten die beiden Flaschen kühlen und sicher aus dem Tunnel bringen. Es gab zum Glück keine Verletzten und es entstand kaum Sachschaden", Močnik: "Der Vorfall ist zum Glück glimpflich ausgegangen."