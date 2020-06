ZiB-Duo: "Wir haben selten was zu lachen"

Frau Veit, Sie haben gesagt, Ihnen liegt das Lustigsein nicht. Warum sind Sie zu Robert Palfrader in die "Kaiser"-Sendung gegangen?

Veit: Ich hab mir überlegt, abzusagen, bin dann doch gegangen und weiß jetzt: Das ist nicht das Meine. So was mach’ ich sicher nicht mehr.

Freund: Ich mache so etwas gerne. Hannelore ist ein Opfer meines Spaßfaktors.

Veit: Oh ja!

Freund: Meistens geht das aber nicht auf Sendung.



Was machen Sie da?

Freund: Na, gestern hab’ ich zum Beispiel vergessen, dass ich dran war.

Veit: Live kann man sich nicht erlauben, zu lachen. Wir haben aber eh selten was zu lachen. Die ZiB ist selten lustig. Ich kann mir manche Beiträge gar nicht bewusst anschauen, weil ich sonst nicht weitermoderieren könnte.

Freund: Das beste Beispiel war, als wir beide gemeinsam 9/11 moderiert haben. Ich war gerade nach sechseinhalb Jahren USA zurück, und musste erzählen, wie die Leute aus dem Fenster springen.

Frau Veit, als Sie vor vier Jahren zur ZiB zurückgekehrt sind, wurde die Tatsache thematisiert, dass Sie über fünfzig sind. Hätte man das bei einem Mann auch so besprochen?

Veit: Nein, absolut nicht.

Freund: Doch, bei mir hat auch jemand gefragt, ob es gut ist, dass ich schon über sechzig bin.

Veit: Ja, aber bei fünfzig hätte man sicher nichts gesagt.



In Deutschland haben Journalistinnen jetzt eine 30-Prozent-Quote in den Chefetagen gefordert. Wie schaut es in Ihrem Unternehmen aus?

Freund: Wir haben eine Fernsehdirektorin, eine ZiB-Chefin.

Veit: Trotzdem: Die oberen Etagen sind männlich. Aber der ORF ist da nicht allein. Schauen Sie sich die Zeitungen an: Es gibt nur eine Chefredakteurin.



Herr Freund, ein Wort zu Ihrem Engagement bei " Wien Heute". Es wirkte etwas unpassend: Eugen Freund, den man aus Washington kennt, berichtete plötzlich über die Polizei in Simmering.

Freund: Nun, es war eben plötzlich Floridsdorf statt Florida. Ich habe mich bemüht, jeden Bezirk richtig auszusprechen.



Frau Veit, Sie haben über Gerald Groß gesagt, er wäre Ihr idealer Partner. Was ist dann Eugen Freund?

Veit: Noch ein idealer Partner!

Freund: Im Laufe eines Lebens kann man mehrere Lebensabschnittspartner haben.