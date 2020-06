"Tatort": Sonntagabend gemeinsam gruseln

Dieser Tatort ist durchwachsen. Da wirkt vieles aus dem Leben gegriffen. Der Leiter der Fremdenpolizei ist ein selbstgefälliger Pülcher (hervorragend: Erwin Steinhauer). Die Zustände, unter denen Zuwanderer in grindigen Mietskasernen beim Gürtel hausen, sind unwürdig. In Substandardwohnungen, vermietet zu Wucherpreisen von Leuten, die vom Elend anderer profitieren. Und dann ist da der Hühnerfleischproduzent (genial widerlich: Martin Brambach), der selbst Vegetarier ist. Er wird schon wissen, warum. In Szene gesetzt ist das Ganze toll. Alles wirkt sehr nahe. Die Alltagsgrauslichkeiten Wiens, geschildert in berückenden Bildern. Doch manchmal hakt es. Da stellt Ermittlerin Bibi Fellner die unglaublich jenseitige Frage: "Essen Asiaten auch Pizza?" Und die Preise im Vorstadtwirtshaus sind schlecht recherchiert. Das faschierte Kalbsbutterschnitzel soll in einer Gegend, die nach 15. Wiener Gemeindebezirk ausschaut, inklusive einem Seidel 14 Euro kosten? Also bitte. Wien ist nicht Paris. Im Gasthaus Quell in Fünfhaus kostet das Kalbsbutterschnitzel mit Erdäpfelpüree 7,50 Euro.

"Falsch verpackt" (20.15, ORF 2) - von Sabine Derflinger. Buch: Martin Ambrosch. Mit Harald Krassnitzer, Adele Neuhauser, Nahoko Fort, Erwin Steinhauer, Simon Schwarz, Hubert Kramar, Stefan Puntigam.

KURIER-Wertung: **** von *****