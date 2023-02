Rahma Austria startet Nothilfekampagne für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien

Bei mehreren schweren Erdbeben kamen im Südosten der Türkei und im Norden von Syrien mehr als 5000 Menschen ums Leben und es gab tausende Verletzte. Es wird vermutet, dass die Opferzahl weiter steigen wird, denn unzählige Menschen gelten als vermisst und die dramatische Suche nach den Verschütteten ist ein Wettlauf gegen die Zeit und die Kälte. Die überlebende Bevölkerung in den betroffenen Gebieten hat ihre ganze Existenz verloren und benötigt dringend Hilfe.



Der humanitäre Hilfsverein Rahma Austria ist in den Krisengebieten unterwegs, um vor Ort zu helfen, so gut wir können. Deshalb haben wir eine Nothilfekampagne gestartet und bitten unsere Spender:innen, uns bei unseren Aktivitäten zu unterstützen.