Nationalparkzentrum Mittersill: Das Team für die Ausstellungsplanung steht fest

Die Umbaupläne im Nationalparkzentrum in Mittersill werden konkret. Das neue Ausstellungskonzept und die Ausstellungsplanung wurden fixiert – Andreas Zangl mit seinem Team konnte die Jury im zweistufigen Auswahlverfahren sowie bei der Konzeptpräsentation überzeugen.

Die seit 2007 bestehende Erlebnisausstellung „Nationalparkwelten“ im Nationalparkzentrum Hohe Tauern in Mittersill ist eines der beliebtesten Indoor-Ausflugsziele im SalzburgerLand. Auf 1.800 m2 finden jährlich rund 80.000 Besucher eine spannende alpine Erlebniswelt über den Nationalpark Hohe Tauern. Diese Ausstellung ist nicht nur eine gerne angenommene lokale Attraktion, sondern auch eine hochrangige touristische Infrastruktur für die gesamte Region. Die Ausstellung ist zudem die Visitenkarte bzw. das Aushängeschild des Nationalparks Hohe Tauern. Das Wissen über die faszinierenden Naturlandschaften des ältesten und größten Nationalparks des Landes wird den Besuchern spielerisch vermittelt. So lernen die Besucher beim Durchwandern der zehn Naturräume die außergewöhnliche Vielfalt des Nationalparks kennen und verstehen.

Ein weiterer Meilenstein für die Nationalparkregion

Nach der Erweiterung des Nationalparkzentrums um das spektakuläre 360 ° Panoramakino im Jahr 2013 wird nun nach zehn Jahren mit dem geplanten Umbau ein weiterer touristischer Meilenstein in punkto Attraktion, Wissenstransfer und Besucherfreundlichkeit gesetzt werden. Neue interaktive Stationen und spannende Attraktionen erweitern das bestehende Angebot. Zeitgleich wird auch eine Serviceoptimierung in den Bereichen Gastronomie, Infrastruktur und Besucherlenkung erfolgen, damit der Besucher seinen Aufenthalt im Nationalparkzentrum noch intensiver erleben kann. Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer betont "Das Nationalparkzentrum in Mittersill begeistert seit mittlerweile 16 Jahren Millionen von Besuchern und gilt damit zurecht als eine der touristischen Top-Attraktionen Salzburgs. Der Erfolg dieses Publikumsmagnets hängt nicht zuletzt auch vom gut durchdachten und durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Engagement umgesetzten Museums- und Betriebskonzept ab. Es freut mich in diesem Zusammenhang, dass für das Ausstellungskonzept der Zukunft mit Gesamtkoordinator Andreas Zangl ein erfahrener und renommierter Fachmann gewonnen werden konnte."

Die Nationalparkwelten in Mittersill sind auch ein wichtiger Bestandteil der Bildung und Besucherinformation der Nationalparkregion. Die Methoden der Umweltbildung basieren auf zeitgemäßen pädagogischen und didaktischen Ansätzen, welche Wissensvermittlung mit Erlebnis kombinieren. Damit werden nationalparkspezifische Inhalte gefestigt und ein Handlungsbewusstsein geschaffen.

Landesrätin Mag. Daniela Gutschi erläutert "Der Nationalpark Hohe Tauern steht für Artenschutz und Forschung aber auch für Bildung. Die Inhalte werden durch digitale Installationen und "Hands-on-Stationen" im neuen Ausstellungskonzept erlebbar gemacht und verwandeln das Nationalparkzentrum somit in einen modernen Ort der Wissensvermittlung. Somit wird zukünftigen Besuchern die Schönheit und Bedeutung unseres Nationalparks eindrucksvoll präsentiert."

Ausstellungsplanung und weiterer Fahrplan fixiert

Andreas Zangl wird nun als Gesamtkoordinator die Ausstellungsplanung für eines der Top-Ausflugsziele im SalzburgerLand die Neugestaltung und Revitalisierung der Ausstellungsfläche übernehmen. In einem durch die Schiefer Rechtsanwälte GmbH begleitenden internationalen zweistufigen Auswahlverfahren konnte Andreas Zangl und sein Team die Jury mit einem innovativen Ausstellungskonzept überzeugen. Die Umsetzungen für das zweijährige Entwicklungsprojekt mit einem gesamten Investitionsvolumen von 3 Millionen Euro erfolgt im Jahr 2023/24. Die Fertigstellung ist für Ende Mai 2024 geplant. Labg. und Aufsichtsratsvorsitzender Bgm. Michael Obermoser freut sich: „Das Projekt ist ein wesentlicher Baustein für eine erfolgreiche Zukunft des bedeutendsten Nationalparkzentrums in Österreich. Dabei soll Bestehendes bewahrt, jedoch mit Innovationskraft neu inszeniert und modernisiert werden.“

Nationalparkwelten 3.0 – erste Einblicke in das Ausstellungskonzept

Unter dem Motto „Ohne auf Altbewährtes zu verzichten völlig Neues zuzulassen“ ist im Konzept des Ausstellungsplaners eine harmonische Verbindung von bestehenden Elementen mit neuen Attributen vorgesehen. Inhaltlich folgt die adaptierte Ausstellung einem neuartigen Erzählstrang, der Besucher wandert dabei durch die Zeiten und verschiedene Betrachtungsweisen.

Zentraler szenografischer Anspruch dabei ist, dass sich intuitiv jedes Thema durch die gewählte Darstellungsform, mitunter immersiv, selbst erklären soll. Die Inszenierungen bedienen sich dabei naturrealistischer Darstellungen wie etwa Dioramen bzw. gliedern Bestehendes in die neue Szenografie ein. Mit unterschiedlichen Vermittlungsebenen – vom Ganzen ins Detail gehend – geben die neuen Räume einer möglichst heterogenen BesucherInnenschicht die Möglichkeit, entdeckt und entschlüsselt zu werden und lösen dadurch erinnerungswürdige Erlebnisse aus.

Durch einige wenige bauliche Veränderungen wird die Wegführung adaptiert und die Benutzerführung durch die Ausstellungsinhalte sowie die Barrierefreiheit verbessert. In der Szenografie und im Raumkonzept bleibt in den neuen Nationalparkwelten alles anders. Die Form folgt dabei dem Inhalt – sie generiert neue Räume aus den Geschichten, die der Nationalpark Hohe Tauern erzählt und transportiert seine Inhalte als Botschaft. Die neuen Raumbilder verdichten die jeweilige Kernbotschaft der Ausstellungsbereiche und übersetzen komplexe, fachliche Inhalte auf überraschende Art und Weise.

Teil des Ausstellungskonzeptes ist das gezielte Einbinden zeitgemäßer Medien, die BesucherInnen ins Staunen versetzen und insbesondere auch jungen Leuten niederschwelligen, vertrauten und modernen Zugang zu den angebotenen Themen bieten. Über alle Ausstellungsräume hinweg werden die bereits verfügbaren, digitalen Elemente auf den aktuellen technischen Stand gehoben. Interaktive digitale Spiele mit neuartigen, intuitiv-haptischen Interfaces sowie die Verschmelzung von realen Ausstellungsobjekten mit eigens dafür programmierten Animationen sind Beispiele dafür, BesucherInnen mit Neuem in die Ausstellung einzuladen und zu überraschen.

Andreas Zangl illustriert dazu: „Mit großem Respekt vor ihrer über 15jährigen Erfolgsgeschichte freuen wir uns, die nächste Generation der Nationalparkwelten im wahrsten Wortsinn mitgestalten zu dürfen. Dabei werden wir Geschichten, die der Nationalpark Hohe Tauern erzählt, klar und verständlich mit neuen Raumbildern übersetzen.“

Bildnachweis:

© Franz Neumayr – Pressefotos

vlnr: Labg. Bgm. Michael Obermoser, LR Mag. Daniela Gutschi, LH Dr. Wilfried Haslauer,

GF Mag.FH Roland Rauch, Andreas Zangl