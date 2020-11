INTEGRI 2020: Die Preisträger des Österreichischen Preises für Integrierte Versorgung stehen fest

Integrierte Versorgung findet sich folgerichtig in den Strategien, Konzepten, Plänen und Vereinbarungen zur Zukunft des österreichischen Gesundheitswesens: als Auftrag eine kunden-, klienten- oder patientenorientierte Dienstleistung arbeitsteilig zu erbringen. Zugleich muss diese komplexe Aufgabe das soziale Umfeld der Patienten, die Sektoren, Organisationen und Berufsgruppen beteiligen. Die Sorgen der Menschen um eine qualitätsvolle Versorgung zeigten das nie so eindrücklich wie in diesem Jahr.



Der INTEGRI sieht sich als Begleiter des österreichischen Gesundheitswesens. CompuGroup Medical (CGM) zeichnet alle zwei Jahre jene Organisationen und Personen mit dem INTEGRI aus, die den veränderten Anforderungen an ein funktionierendes Versorgungssystem mit innovativen Modellen der Integrierten Versorgung entsprechen und damit einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Gesundheitswesens in Österreich leisten. Der österreichische Preis für Integrierte Versorgung wurde 2011 von CGM ins Leben gerufen, 2012 das erste Mal vergeben und wird 2020 zum fünften Mal überreicht. Seit dem Premierenjahr hat die unabhängige Expertenjury insgesamt 96 Einreichungen bewertet. Die 11 Einreichungen zum INTEGRI 2020 haben die Jury erneut durch beachtliche Qualität beeindruckt, die in der finalen Jurysitzung zwei Preisträger ausgewählt hat.

Alle Mitglieder der Jury stimmen darin überein, dass 2020 alle 11 zum INTEGRI eingereichten Initiativen und Projekte bemerkenswerte Beispiele von ausgeprägtem Engagement und spürbarer Begeisterung der österreichischen Health Professionals für die Weiterentwicklung und ständige Verbesserung der Versorgungsleistungen für die PatientInnen abgeben. Integrierte Initiativen, die den Trend der Digitalisierung im Gesundheitswesen aktiv nützen und umsetzen, werden immer sichtbarer und zahlreicher. Sehr positiv ist aus Sicht der Jury auch die immer breiter werdende Einbindung von PatientInnen und deren Angehörigen durch die Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien zu vermerken, so Jurymitglied Dr. Susanne Herbek, Chefärztin des Fonds Soziales Wien und SeniorInnenbeauftragte der Stadt Wien.

Wir sind hoch erfreut, dass es selbst in so herausfordernden Zeiten gelang, 11 großartige INTEGRI-Einreichungen zu erhalten. Wenngleich die angespannte Lage rund um COVID-19 unsere Gesundheitsexperten voll fordert, ist uns allen dennoch klar, dass das weitere Vorantreiben einer Integrierten Gesundheitsversorgung von höchster Bedeutung ist und auch keine Pause verträgt. Es war daher aus meiner Sicht die absolut richtige Entscheidung, den INTEGRI auch im so schwierigen Jahr 2020 auszuloben und ich bedanke mich bei allen EinreicherInnen und Mitwirkenden für Ihren Einsatz, betont Dr. Heinz Brock, Sprecher des Weitmoser Kreises und INTEGRI Jurymitglied.

Die Preisträger

Mit dem INTEGRI 2020 werden zwei herausragende Initiativen von CGM ausgezeichnet:

Integrierte Palliativbetreuung daheim und im Pflegeheim

(Preisträger: Tiroler Gesundheitsfonds)

Die Begründung der Jury: Das im methodischen und strukturellen Aufbau sehr durchdachte Projekt erfüllt alle Kriterien der Ausschreibung und fällt durch klare ethische und ökonomische Zielsetzungen auf. Es setzt am Best Point of Service an und lässt durch ein ausgereiftes Evaluierungskonzept einen nachhaltigen Effekt in der Umsetzung dieses gesellschaftlich hoch relevanten und zu oft tabuisierten Themas erwarten.

(Preisträger: Konventhospital der Barmherzigen Brüder Linz)

Die Begründung der Jury: Das Projekt besticht durch die detaillierte Umsetzungskonzeption der interdisziplinären Kommunikation zwischen Pharmazeut und Arzt mit hohem Impact auf die Patientensicherheit. Es zielt auf ein patientenadäquates Medikationsmanagement ab und trägt das Potential für ein nachhaltiges Roll-Out auch in andere klinische Disziplinen. Die vulnerable Schnittstelle zwischen extra- und intramuralem Bereich wird hier fokussiert.

Die Preisverleihung

In den vergangenen Jahren wurden die INTEGRI-Preisträger stets im Rahmen etablierter Gesundheitsevents gewürdigt. Heuer, in dieser vom Coronavirus stark bestimmten Zeit, wird die Preisverleihung in einem alternativen, kleineren Rahmen stattfinden. Erwin Jobst und Andreas Augeneder werden als Vertreter von CGM die Preisträger mit jeweils einem INTEGRI-Jurymitglied besuchen und die begehrten INTEGRI Glasskulpturen persönlich überreichen. Das österreichische Gesundheitswesen – ÖKZ (Springer Verlag) wird gesondert darüber berichten.

CGM unterstützt mit moderner IT-Technologie die Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens. Unser Unternehmensclaim ‘Synchronizing Healthcare’ steht dabei, wie auch das Konzept der Integrierten Versorgung selbst, für die zielgerichtete Zusammenarbeit aller am Gesundheitssystem beteiligten Akteure. Das gemeinsame Ziel, die Gesundheitssysteme wirtschaftlicher zu machen und gleichzeitig die Versorgung der Patienten zu verbessern, erklärt auch, warum sich CGM mit dem INTEGRI für Integrierte Versorgung einsetzt, so Erwin Jobst.

Über CompuGroup Medical (CGM)

CGM ist einer der führenden eHealth-Konzerne weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Jahresumsatz von EUR 746 Mio. Die Softwareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CGM-Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,5 Millionen Nutzern in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 18 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CGM das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 6.100 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.

