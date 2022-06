EBCONT feiert Pride und lässt den Millennium Tower in Regenbogenfarben strahlen

Juni ist Happy Pride Month. Und auch der TOP Arbeitgeber 2022 zeigt heuer wieder deutlich Flagge.

Seit Ende letzter Woche, gerade rechtzeitig zur Regenbogenparade in Wien, leuchtet ein Teil der EBCONT-Büros, nämlich der 34. Stock des Millennium Towers in Wien, in Regenbogenfarben.

Johannes Litschauer, Geschäftsführer EBCONT ist stolz auf das klare Statement in die Wiener Nacht: „Wir sind ein Familienunternehmen und vereinen mit unseren über 600 Mitarbeiter:innen viele Kulturen und Diversitäten. Auch heuer möchten wir im Pride Month nach außen ein sichtbares Zeichen für Solidarität mit der weltweiten LGBTQ+ Community setzen. Es ist die Zeit, die für viele Menschen Hoffnung auf eine bunte, vielfältige Welt ohne Hass und Diskriminierung symbolisiert”, und er motiviert auch andere Mieter des Towers: „Es wäre schön, wenn sich für einen noch größeren Regenbogen auf einem DER Icons Wiens, dem Millennium Tower, auch noch andere eingemietete Unternehmen aus dem Tower anschließen würden.”

Das klare und weithin sichtbare Zeichen EBCONTs wird von einem bunten LGBTIQ+ Programm begleitet. Als Partner von Pride Biz Austria, dem Verband zur Förderung der Inklusion von sexueller Diversität in Wirtschaft und Arbeitswelt, war das IT-Unternehmen zu Gast bei der Pride Biz Lounge sowie bei der AGRPO (Austrian Gay Professionals) Business Lounge und konnte dort die geplanten Aktivitäten vorstellen.

So steht etwa ein PRIDE@EBCONT Breakfast mit unternehmensinternen Impulsgeber:innen zum Thema „Drag” und „Frau: lesbisch im Beruf, privat und als Mutter” am Programm. Rundherum bietet das österreichische Familienunternehmen heuer seinen Kolleg:innen eine Vielzahl an internen & externen Aktivitäten, Goodies, die Teilnahme am Pride Run und vieles mehr. Eine Unternehmensumfrage soll mehr Klarheit für Allys und EBCONTs LGBTQ+ Personen bringen. Abgerundet wird die Kampagne in den EBCONT Social Media Channels, wo es spannende Einblicke zum Thema gibt.

Astrid G. Weinwurm-Wilhelm von Pride Biz Austria: „Ich freue mich, dass wir EBCONT als Pride Biz Ally an Bord haben. Viele Unternehmen in Österreich haben erkannt, dass LGBTQ+ Diversity nicht nur für die Mitarbeiter:innen einen Wert darstellt. Employer Branding, Loyalität sowie Kreativität und Innovationsrate werden nachweislich positiv beeinflusst durch Diversity Management.”

„Wir sind noch lange nicht dort, wo wir aus gesamtgesellschaftlicher Sicht bei Diversität und Meinungsfreiheit hin müssen, aber ich hoffe, dass unsere Aktion ein relevanter Mosaikstein des großen Ganzen ist und mithelfen wird, einen Umdenkprozess in Gange zu setzen, der mehr in Richtung gegenseitige Akzeptanz und Respekt führen wird!” ergänzt Johannes Litschauer.